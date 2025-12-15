ATO: Türkiye–Kırgızistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Kazakbaev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı biçimde geliştiğini belirterek, bu süreçte üst düzey siyasi temasların, liderler düzeyindeki zirvelerin ve çok taraflı iş birliği platformlarının önemli rol oynadığını söyledi. İki ülke iş insanları arasındaki yakın iş birliğine dikkat çeken Kazakbaev, mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Şanghay İş Birliği Örgütü bünyesinde aktif rol üstlendiğini vurgulayan Kazakbaev, bu platformlarda artık yalnızca güvenlik değil; ekonomi, teknoloji ve yatırımların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

“Yatırım projelerinizi bekliyoruz”

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu’nun resmi olarak faaliyetlerine başladığını hatırlatan Kazakbaev, özellikle Kırgızistan’a yönelik yatırımlar için fonda önemli teşvikler ve öncelikler bulunduğunu söyledi.

Türk iş insanlarına çağrıda bulunan Kazakbaev, “Türk Devletleri Teşkilatı içinde toprak ve nüfus açısından küçük bir ülke olmamız nedeniyle, sosyal ve ekonomik koşullarımız dikkate alınarak Kırgızistan projelerine öncelik veriliyor. Türk Yatırım Fonu’nda Kırgızistan’a yönelik çok sayıda teşvik bulunuyor. Bu nedenle Türk iş insanlarını ülkemize yatırıma davet ediyorum” dedi.

Baran: Ticarette hedef 5 milyar dolar

ATO Başkanı Gürsel Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Yatırım Fonu’nun Türk iş dünyası açısından stratejik bir mekanizma olduğuna dikkat çekti. Ankara iş dünyasının Orta Asya ve Türk dünyasıyla ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içinde istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Baran, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,5 milyar doları aşarak 2 milyar dolara yaklaştı. Ticaretimizi karşılıklı olarak artırarak önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.