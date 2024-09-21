ATO ve Nijerya'dan yeni iş birliği adımı

Gürsel Baran toplantıda yaptığı konuşmada, "Ankara, ticaret, sanayi ve turizmde önemli gelişme kaydediyor. Zengin birikime sahip şehrimizin bu birikim ve tecrübesini Nijerya'ya, Nijerya'daki sektörlere, sanayiye, ticarete aktaracak olması, ülkelerimiz arasındaki etkileşimi artıracak önemli bir gelişme. Türkiye ve Nijerya arasındaki dostane ilişkilerin, bu tür işbirlikleriyle daha da pekişeceğine ve bunun ticaret rakamlarımıza yansıyacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu işbirliği sayesinde Ankara'daki eğitmenlerin, Nijeryalı eğitmenlere endüstriyel alanlardaki bilgi ve tecrübelerini aktaracağını belirten Baran, Türkiye'de başlayacak, ihtiyaç halinde Nijerya'da da devam edecek eğitim programlarının, yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirileceğini aktardı.

Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonu Genel Müdürü Afız Oluwatoyın Ogun da İstanbul ve Antalya'da da sanayi, teknoloji, ticaret alanında incelemelerde bulunduklarını bildirdi. Toplantıya katılan OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM OSB modelini Nijerya'ya taşımaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı.