ATO'nun kalıcı konut kampanyasına"100+59 Sanat Eseri Projesi"yle destek

Ankara Ticaret Odasının (ATO) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeye 100+ kalıcı konut yapmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım" temalı bağış çağrısına, "100+59 Sanat Eseri Projesi" ile destek veren ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesinin organizasyonuyla düzenlenen serginin açılışı, CerModern'de gerçekleştirildi.

Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği üyelerinin eserleri, proje kapsamında 29 Nisan Cumartesi günü müzayedede satışa sunulacak. Elde edilen gelir ise depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacı için kullanılacak.

Sergisinin açılışına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Emrah Hacıoğlu ve davetliler katıldı.

Baran, açılışta yaptığı konuşmada, ATO'nun 6 Şubat depremlerinin ardından meslek komiteleri ve üyeleriyle harekete geçtiğini hatırlatarak, depremzede vatandaşların ihtiyacını karşılamak için malzeme taşıyan 100'e yakın tırın bölgeye gönderildiğini söyledi.

96 ailenin barınabileceği prefabrik yaşam alanı inşa ettiler

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Çay Mahallesi'nde 96 ailenin barınabileceği bir prefabrik yaşam alanı inşa ettiklerini belirten Baran, şöyle devam etti:

"Çocukları düşünerek onlara oyun alanları da eklettiğimiz bu yaşam alanlarının içini yatağından yorganına, ısıtıcısından buzdolabına, perdesinden nevresimine kadar her türlü ihtiyacı temin edecek şekilde donatarak teslim ettik. Geçen hafta bölgeye ressamları gönderdik. Oradaki 96 prefabrik konutumuza renk verdik, sanat eserleriyle boyandı. İnsanların yüzünü güldürmek adına bir fark olsun istedik. Bunlarla da yetinmedik bölgenin yaralarını sarmak, vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyacını karşılayabilmek için 'Ayın Yıldızıyım Ya Sen' temasıyla bir bağış çağrısı başlattık. Hedefimiz deprem bölgesine 100'den fazla konut kazandırabilmek."

ATO 59 No'lu Meslek Komitesi'nin hazırladığı 100+59 Sanat Eseri Projesi kapsamında açılışı yapılan serginin önemli bir işe imza attığını dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Sanat ve ticareti bir araya getirdiler. Ortada kıymetli bir eser var. Adına da 100+59 Sanat Eseri dediler. Proje adını Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve komitemizin sayısı olan 59'dan alıyor. Buradan elde edilen gelirin tamamı da ATO olarak düzenlediğimiz kalıcı konut kampanyasına bağışlanacak. Ben asıl yardımın kalıcı konutlarda olacağını düşünüyorum. Oradaki ticaret, üretim, ihracat devam etmeli. Bunun da yolu, oradaki insanların barınma sorununu ortadan kaldırmak. Bu nedenle kalıcı konutların önemli olduğunu düşünüyorum."

Baran, proje kapsamında sanatçıların duygularını, bilgi birikimlerini, yeteneklerini ortaya koyarak ürettikleri eserlerin kıymetli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu depremin ardından sanat dünyası ile iş dünyasının aynı amaç için kenetlenmesi bundan sonra atılacak adımların ve yapılacak konutların sağlamlığını da gösteriyor. Biz bu kampanyaya başlarken, katkıda bulunan herkesin adının bir kitabede yer alacağını ifade etmiştik. Depremzede vatandaşlarımızın hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak için eserlerini ortaya koyan kıymetli sanatçılarımızın bu listenin en başında yer alması gerektiği kanaatindeyim."

ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Emrah Hacıoğlu ise hayata geçirdikleri projeye ilişkin, "Sanat kalıba sığabilen bir kavram olmamıştır. Bir fikrimiz vardı, bunu hayata geçiriyoruz. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz karanlık günlerin aydınlığa dönmesi için projelerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.