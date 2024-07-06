AUS IoT'la tanışacak ilk şehirler: Ankara, İstanbul ve Antalya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını bildirdi. Uraloğlu, 'Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi' ile 'Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Kesintisiz veri akışı

Akıllı ulaşım sistemleri nesnelerin interneti merkez yazılımının (AUS IoT) ilk etapta Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğü'ndeki kontrol merkezlerinde yapılacağını bildiren Uraloğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde bütün süreçler tamamlandı. Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisi, Türksat uyduları ile desteklenerek veri akışı kesintisiz hale getirilecek. Proje hizmete alındığında karayolu, haberleşme ve ulaşım sektörlerinin birbiriyle entegrasyonunu sağlamak amacıyla Türkiye'nin Ulusal AUS mimarisini oluşturduk. Böylece insansız kara araçları başta olmak üzere yeni nesil ulaşım teknolojilerinde kullanılan araçların iletişimi Türksat uyduları ile kesintisiz hale gelecek, kazaların da önüne geçilecek."

Antenlerin AUS kullanım kabiliyetlerine tam not

Uraloğlu, projenin iki ana iş paketi kapsamında tamamlandığını belirterek, ilk pakette uydu üzerinden haberleşme sağlayabilen Ka Bant Sabit/Mobil IoT Terminal Antenlerin ve Ka Bant Kara SOTM Antenin üretimlerinin tamamlandığını bildirdi. Üretimleri tamamlanmış antenlerin temel saha testlerinin 9 Ocak’ta Türksat Yerleşkesi'nde yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Testleri başarıyla geçen antenler AUS alanında kullanım kabiliyetleriyle tam not aldı. İkinci ana iş paketi kapsamında ise Türkiye ve dünyadaki AUS ve AUS mimarileri alanındaki mevcut durumunun detaylı analizini yaparak Ulusal AUS mimarisi ve yazılımını geliştirdik. Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nin bütün süreçleri tamamlandı. Proje, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak sonuç raporunun ardından hayata geçirilecek."