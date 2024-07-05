Avcılar'da tır kazası trafiği kilitledi
D-100 kara yolu Denizköşkler mevkiinde Topkapı yönünde ilerleyen bir tırın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabilirken, aracın dorsesi ise yolu kapattı. Ekiplerin, tırı kaldırmasının ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü.
AA
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Avcılar'da kayan tırın dorsesinin yolu kapatması yüzünden D-100 kara yolundaki ulaşımda aksama yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı yönünde trafik akışı dururken, ulaşımın sağlandığı yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.