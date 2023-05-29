Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a tebrik

Avrupa Birliği (AB) yöneticileri, açıklanan geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla Erdoğan’ı tebrik eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mesajında, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Halklarımızın çıkarına olacak şekilde ilişkileri ilerletmek için çalışmak hem Türkiye hem AB için stratejik önem taşımaktadır" ifadesine yer verdi.

"Dört gözle bekliyorum"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi için tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda AB-Türkiye ilişkilerini daha da derinleştirmek için yeniden birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.