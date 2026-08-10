Avrupa uzay yarışında duvara dayandı: Roketler yetmiyor

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Avrupa’nın uzaydaki bağımsızlık planında yeni bir darboğaz ortaya çıktı. İletişim, navigasyon, iklim gözlemi ve savunma amacıyla yörüngeye gönderilecek uydu sayısı hızla artarken, kıtanın bu uyduları uzaya taşıyacak roket kapasitesinin aynı hızda büyümediği belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı Başkanı Josef Aschbacher, mevcut ve planlanan uydu projelerinin birlikte değerlendirilmesi halinde fırlatma ihtiyacında birkaç yıl içinde sert bir yoğunlaşma yaşanacağı uyarısında bulundu.

Talep 2029-2031 döneminde zirve yapacak

ESA’nın üzerinde çalıştığı hesaplamalara göre Avrupa’nın uydu fırlatma ihtiyacının 2029, 2030 ve 2031 yıllarında en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bu döneme Avrupa Birliği’nin güvenli iletişim ağı IRIS²'nin yanı sıra Galileo navigasyon sistemi, Copernicus gözlem programı ve ülkelerin giderek büyüyen savunma uydu projeleri de denk geliyor.

Sorun ise uyduların yapılmasından çok onları yörüngeye taşıyacak araçların sayısında ortaya çıkıyor. Aschbacher, mevcut planlar değişmezse Avrupa’nın 2030 civarında kendi fırlatma kapasitesinde açık yaşayabileceğini belirtiyor.

SpaceX 170 kez uçtu, Avrupa 8’de kaldı

Avrupa ile ABD arasındaki fark, geçen yıl gerçekleştirilen fırlatmalarda daha net görülüyor. Avrupa toplam 8 fırlatma gerçekleştirirken Elon Musk’ın SpaceX şirketi tek başına 170 fırlatmaya ulaştı.

ABD ve Çin son yıllarda hem roket teknolojilerine hem de uydu altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım yaparken Avrupa’nın fırlatma tarafında geride kalması, kıtanın uzaydaki stratejik bağımsızlığı açısından yeni bir risk oluşturuyor.

Avrupa bu sorunu daha önce de yaşamıştı. Ariane 5’in 2023’te emekliye ayrılması ve halefi Ariane 6’nın gecikmesi nedeniyle bazı Avrupa uyduları SpaceX roketleriyle uzaya gönderilmişti. Ariane 6’nın 2024’te uçmaya başlaması bağımsız erişimi yeniden sağladı ancak yeni hesaplar kapasite sorununun tamamen çözülmediğini gösteriyor.

Ariane 6 üretimi artırılabilir

ESA’nın masasında bulunan seçeneklerden biri Ariane 6 üretim hızını yükseltmek. Avrupa’nın ağır yük roketi için yıllık üretim kapasitesinin 10 fırlatmadan 15’e çıkarılması üzerinde sektör şirketleriyle görüşmeler yürütülüyor.

ESA ayrıca 2035’e kadar roket kapasitesinin güvence altına alınması için ek yatırımlar yapılmasını değerlendiriyor. Ariane 6’nın yanında daha küçük yükleri taşıyan Vega-C ve Avrupa’da gelişmekte olan özel roket şirketlerinin de artan talebin karşılanmasında rol üstlenmesi bekleniyor.

Buna rağmen Avrupa’nın önündeki mesele yalnızca daha fazla roket üretmek değil. SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketlerle ulaştığı yüksek fırlatma sıklığı, küresel rekabette maliyet ve kapasite çıtasını da önemli ölçüde yükseltti.

Uydular hazır olsa bile roket bulunamayabilir

Ortaya çıkan tablo Avrupa açısından ekonomik olduğu kadar jeopolitik önem de taşıyor. Galileo, Copernicus ve IRIS² gibi sistemler; iletişimden navigasyona, hava tahminlerinden güvenlik hizmetlerine kadar birçok kritik altyapının temelini oluşturuyor.

Bu uydular için yeterli Avrupa roketi bulunamaması, kıtanın kendi stratejik projelerini hayata geçirmek için yeniden ABD merkezli fırlatma şirketlerine başvurmak zorunda kalması anlamına gelebilir.

Bu nedenle 2030’a doğru büyüyen roket açığı, Avrupa için yalnızca bir uzay endüstrisi sorunu değil. Asıl mücadele, milyarlarca euroluk uydu yatırımlarını kendi imkânlarıyla yörüngeye taşıyabilecek kapasiteyi zamanında oluşturup oluşturamayacağı üzerinde şekilleniyor.