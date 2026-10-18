Ayazağa’da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Babajanov'un cesedine ulaşıldı
Kağıthane'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un (30) cesedine Haliç'te ulaşıldı.
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Ayazağa'da sel felaketi sonrası kaybolan 3 şahsın arama çalışmalarında acı haber geldi.
Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı. Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.
Kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA