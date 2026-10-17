İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İBB burs son başvuru tarihi...

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İBB burs başvuruları 29 Eylül'de başladı. On binler başvuru yaparken şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda... Henüz çeşitli nedenlerle başvuru yapmayanlar ise başvuruların son gününü araştırıyor. İşte "İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor" sorusunun yanıtı...

İBB burs son başvuru tarihi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu Genç Üniversiteli bursunun son başvuru tarihi 23 Ekim olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli burs başvuruları İstanbul Senin mobil uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web portalı üzerinden tamamen dijital olarak yapılmaktadır.