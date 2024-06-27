Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın-Muğla Arası Deniz Otobüsü seferlerine başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in de katılacağı ilk sefere davet etti. Çerçioğlu, “Bölge turizmine önemli katkı sunacak olan deniz otobüsü seferlerimizi başlatıyoruz. Denizlerimizi daha verimli kullanmanın gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Ulaşımda denizyolunu kullanmak isteyen herkes için seferlerimiz her gün düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Didim D-Marin Yolcu İskelesi’nden 440 kişilik deniz otobüsleriyle gerçekleştirilecek olan seferlerle turizm merkezlerinin arasındaki ulaşım süresi oldukça kısalacak. Özellikle yaz aylarında karayoluyla 3 saate kadar uzayabilen 140 kilometrelik Didim-Bodrum Turgutreis arası ulaşım 1 saatte inecek.

Denizyoluyla ulaşımda yüksek konforun da sağlanacağı seferlerden iki il arasında hem yerli halkın hem de turistlerin büyük oranda faydalanması bekleniyor. Aydın-Muğla arası deniz seferlerinin ilki, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in de katılımıyla 1 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te Didim D-Marin Yolcu İskelesi’nden gerçekleştirilecek. Seferler her gün Didim’den 07.20, 10.20 ve 17.00 saatlerinde, Bodrum’dan ise 12.45 ve 18.45 saatlerinde gerçekleştirilecek.