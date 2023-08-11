Aydın'da 'arı sokması' sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesinin Çaltı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Fidan'ı (52) arı soktu. Fidan Kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesini tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Merkezi
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Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çaltı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Fidan'ı (52) arı soktu.
Fenalaşan Fidan, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.