Aydın’da ormanlık alanlara izinsiz girilemeyecek

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskleri de artarken, Aydın Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alınan önleyici tedbirleri açıkladı.

Bu çerçevede Aydın genelinde belirlenen alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İzinsiz girilemeyecek alanların listesini paylaşan Aydın Valiliği, milli servet olan ormanların korunmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları'nın bu yasak kapsamına alınmadığı belirtildi.

Alınan kararlar ve yasaklar ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 05.04.2024 tarih ve 01 sayılı kararının 20’inci maddesine dayanarak aşağıda sınırları belirtilen ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin, 01.06.2024-31.10.2024 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii olması, 6831 Sayılı Orman Kanunun 74/b maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu ve 66’ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. İlçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlar ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi kesinlikle yasaktır. Belirtilen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında Mahalli Mülki Amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmak ve konaklamak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında dumansız piknik yapılması yönünde uyarılarda bulunulacak, tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunacak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü atıklar vb. bırakılması yasaktır. Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki her türlü tesisler ile sanayi kuruluşları; yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman ile tesis arasında koruma bandı oluşturulacaktır. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından yerine getirilecektir. Enerji Nakil Hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.-TEİAŞ-TEDAŞ) hatların, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli hatların, hat altının ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda haftaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangına karşı gerekli tedbirleri alacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve Belediye Zabıta birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir. Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanlar, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması her talep için verilen özel izinler dışında yasaktır. Mahalli Mülki Makamlarca izin verilen sahalar ile izinli kamping alanları dışında Aydın genelinde 01.06.2024- 31.10.2024 tarihleri arasında çadır kurulması ve kamp yapılması yasaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden Avlak Avlanma İzin Belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması yasaktır. Orman sahilindeki limanlarda (marinalarda) izinli bağlamalar dışında uzun süreli ve izinsiz bağlamalarla ilgili kontrol ve gerekli işlemler Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıkları tarafından yapılacaktır. Günü birlik turlarda tur esnasında kıyı şeridinden orman içine girişler yasaktır. Bu konuda tur şirketleri kendi tedbirlerini alacaktır. Karayolları güzergâhında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam, çöp vb.) atılması ve bırakılması yasaktır. Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıkları, çiftçilere ve üyelerine tarımsal alanlardaki yasaklar ve ziraat alanlarında çıkabilecek yangınlar konusunda bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Meteorolojik şartların yangın çıkması açısından kritik olduğu günlerde üyelerin telefonlarına SMS ile ulaşılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Halkı Uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarınca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için il müftülüğünce tedbirler alınacaktır. Bireysel mangal konusunda ormana yakın yerde ek tedbirlerin alınması kaymakamlıklarca değerlendirilecektir. Ormanda veya orman dışı alanda toplanan odun dışı tali ürünlerin (defne, kekik vb.) işlenmesi sırasında veya sonrasında çıkan artıklarının yakılması yasaktır. Takibi Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma, Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır. Uymayanlar hakkında gerekli yasal süreç uygulanacaktır. Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No’lu telefonlara yapılabilecektir."

Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanlarının bu yasak kapsamında yer almadığını belirtilirken, "Ayrıca turizm ve sportif faaliyetlerde bulunan işletmeler ve vatandaşlar, uyanlara riayet etmeleri, gerekli tüm önlemleri almaları ve mülki amirin izni, ilgili Orman İşletme Müdürlüğünün bilgilendirilmesi şartıyla girişlerin yasaklandığı alanlarda faaliyette bulunabileceklerdir. Kritik hava hallerinde gerekirse ek yasaklama uygulanabilecektir. Aydın Valiliğince yukarda alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, iş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’ üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve '5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32’ inci maddesine göre işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.