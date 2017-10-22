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Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Sultanhisar ilçesinde, ormandan kestane toplamaktan dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil dere yatağına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Otomobildekilerin ormandan kestane toplamaktan döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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