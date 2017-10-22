Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Sultanhisar ilçesinde, ormandan kestane toplamaktan dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil dere yatağına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Otomobildekilerin ormandan kestane toplamaktan döndükleri öğrenildi.
Kaynak: AA