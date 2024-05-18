Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındı. Gelişmenin ardından olaya dair gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, “Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Ayhan Bora Kaplan ve ekibi 7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapılmıştı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alınmıştı.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında tutuklama kararı alınmasının ardından bir kişi serbest bırakılmış, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir operasyonda ise 3'ü sivil 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.