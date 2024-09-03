Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme! Gizli tanık davasında tutuklu sanık kalmadı
Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi dolayısıyla tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada tutukluğu devam eden sanık kalmadı.
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı gizli tanık soruşturmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi.
Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada son duruşma bugün görüldü.
Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi dolayısıyla tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi.
Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.