Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına tokat! Ünlü televizyoncudan ilk açıklama geldi

Müzisyen, gezgin, televizyon ve radyo programcısı Ayhan Sicimoğlu’nun adı büyük bir skandala karıştı. Sicimoğlu’nun Muğla Marmaris’te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.’yi işini beğenmeyip işten çıkardığı iddia edildi.

Samet İ., parasını isteyince Sicimoğlu tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi. Ancak genç adam Sicimoğlu’nun teklifini geri çevirdi. Samet İ. parasını istediği sırada Ayhan Sicimoğlu genç adama tokat attı.

Samet İ. tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kamera kaydına yansıyan konuşmalar şu şeklide:

Samet İ.: Ayhan Sicimoğlu çalışanın hakkını vermiyor.

Ayhan Sicimoğlu: Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil.

Samet İ.: Ettiğiniz hakaretler ettiğiniz küfürler...

Tam bu sırada Ayhan Sicimoğlu, Samet İ.’ye tokat attı.

Samet İ. akabinde "Darp raporu alacağım. Sizi polise şikayet edeceğim" dedi.

Ardından personele tokat atan Sicimoğlu, lüks cipine binip olay yerinden uzaklaştı.

Ayhan Sicimoğlu'ndan Tokatlı Saldırı!



Müzisyen, Gezgin, Tv Programcısı Ayhan Sicimoğlu Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi işini beğenmediğini gerekçe göstererek

işten çıkardı.



Samet İ.parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi.… pic.twitter.com/pPnSKHyT3f — İstanbul'da Havadis (@isthavadis34) June 23, 2024

Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama geldi

Ayhan Sicimoğlu, görüntülerin infial yaratmasının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir.

* 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…