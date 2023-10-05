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AYM’den “Can Atalay” kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

Haber Merkezi
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması ve tahliye talebinin reddedilmesinin ardından geçen temmuz ayında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

AYM, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Atalay'ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.