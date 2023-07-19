AYM'den Millet Partisi'nin 'millet ittifakı' itirazına ret

AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 13 Nisan tarihli gerekçeli kararında, ortak değerleri ifade eden cumhuriyet, millet, adalet, demokrasi, özgürlük ve hak gibi kelimelerin karışıklığa yol açmamak kaydıyla başka partilerce ve ittifaklarca kullanılabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Kararda, Millet Partisi ile Millet İttifakı'nın aynı olduğunun veya karşılıklığa mahal verecek nitelikte benzer olduğunun söylenebilmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş bildirdi.

AYM, başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.