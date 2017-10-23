Aytun Çıray CHP'den istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray istifa etti.
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti. Bugün çeşitli basın organlarında Çıray’ın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye geçeceği iddia edilmişti.
Aytun Çıray kimdir?
1 Ocak 1957’de İzmir Bayındır’da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İç hastalıkları dalında uzmanlığını aldı. 1989’da Başhekimliğe ve 1993’de Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Başbakan Danışmanlığı görevinde bulundu. PETKİM, ERDEMİR ve İSDEMİR’in yönetimlerinde görev aldı.
ERENCO şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması Müzakerelerinde Türkiye adına başkanlık etti. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Yayınlanmış makaleleri ve 3 kitabı bulunmaktadır. Fransızca bilen Çıray, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: AA