Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 12 Haziran 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ...

Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Azerbaycan Kuba'da saat 14:12'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan sabah saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:12'de Kuba'da meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
12 Haziran 2026 son depremler listesi
14:12 - Kuba (Azerbaycan) - 4.8
13:50 - Beyağaç (Denizli) - 1.5
13:30 - Tavas (Denizli) - 1.4
13:25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
12:53 - Söğütlü (Sakarya) - 0.9
12:35 - Kelkit (Gümüşhane) - 1.8
12:21 - Hekimhan (Malatya) - 1.6
11:57 - Bergama (İzmir) - 1.4
11:43 - Merkez (Kırşehir) - 0.9
11:08 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.7
10:50 - Simav (Kütahya) - 1.0
10:43 - Maku, Batı Azerbaycan (İran) - 1.7
10:33 - Simav (Kütahya) - 2.2
10:23 - Merkez (Kırşehir) - 1.0
09:57 - Ayvacık (Çanakkale) - 1.5
09:07 - Battalgazi (Malatya) - 2.9
09:03 - Dalaman (Muğla) - 2.7
08:36 - Simav (Kütahya) - 1.5
08:03 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2
07:48 - İskilip (Çorum) - 0.9