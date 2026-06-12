Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 12 Haziran 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ...

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Azerbaycan sabah saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:12'de Kuba'da meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

12 Haziran 2026 son depremler listesi

14:12 - Kuba (Azerbaycan) - 4.8

13:50 - Beyağaç (Denizli) - 1.5

13:30 - Tavas (Denizli) - 1.4

13:25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

12:53 - Söğütlü (Sakarya) - 0.9

12:35 - Kelkit (Gümüşhane) - 1.8

12:21 - Hekimhan (Malatya) - 1.6

11:57 - Bergama (İzmir) - 1.4

11:43 - Merkez (Kırşehir) - 0.9

11:08 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.7

10:50 - Simav (Kütahya) - 1.0

10:43 - Maku, Batı Azerbaycan (İran) - 1.7

10:33 - Simav (Kütahya) - 2.2

10:23 - Merkez (Kırşehir) - 1.0

09:57 - Ayvacık (Çanakkale) - 1.5

09:07 - Battalgazi (Malatya) - 2.9

09:03 - Dalaman (Muğla) - 2.7

08:36 - Simav (Kütahya) - 1.5

08:03 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2

07:48 - İskilip (Çorum) - 0.9