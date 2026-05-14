Aziz İhsan Aktaş davasında 4 kişiye tahliye kararı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11’i tutuklu 200 sanık hakkında ara karar açıklandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan salonda görülen duruşmada açıklanan ara kararda müştekilerin katılma talebinin kabulüne karar verilirken Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme tarafından, Belediye Başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara ile Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin'in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma 15 Haziran 2026’ya ertelendi.