Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane şehrinde kutlanmış; o günden bu yana dünya genelinde giderek yaygınlaşmıştır. Haziran ayının ilerlemesi ile birlikte bu anlamlı günün tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanıyor" sorusunu yanıtı...

Babalar Günü ne zaman?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü fikrini ilk kez ortaya atan kişi, ABD'li Sonora Smart Dodd adında bir kadındı. Sonora'nın babası William Jackson Smart, bir Amerikan İç Savaşı gazisiydi ve eşi altı çocuğunu doğururken hayatını kaybetmişti. William, altı çocuğunu da tek başına, büyük bir fedakarlıkla büyüttü.

Sonora, 1909 yılında Anneler Günü hakkında bir vaaz dinlerken, en az anneler kadar fedakar olan babaların da kendilerine ait bir günü olması gerektiğini düşündü. Kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalar başlattı.

Sonora'nın yoğun çabaları ve dilekçeleri sonucunda, resmi makamlar hazırlıkların yetişmesi için tarihi biraz ileriye aldı. Böylece tarihteki ilk Babalar Günü kutlaması, 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde gerçekleşti.