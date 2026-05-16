Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü tarihi araştırılmaya başlandı. Babasına hediye almak, sürpriz plan yapmak ya da bu özel günü birlikte geçirmek isteyen milyonlarca kişi takvimleri kontrol etmeye başladı. İşte "Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak" sorusunun yanıtı...

Babalar Günü ne zaman?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü fikrini ilk kez ortaya atan kişi, ABD'li Sonora Smart Dodd adında bir kadındı. Sonora'nın babası William Jackson Smart, bir Amerikan İç Savaşı gazisiydi ve eşi altı çocuğunu doğururken hayatını kaybetmişti. William, altı çocuğunu da tek başına, büyük bir fedakarlıkla büyüttü.

Sonora, 1909 yılında Anneler Günü hakkında bir vaaz dinlerken, en az anneler kadar fedakar olan babaların da kendilerine ait bir günü olması gerektiğini düşündü. Kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalar başlattı.

Sonora'nın yoğun çabaları ve dilekçeleri sonucunda, resmi makamlar hazırlıkların yetişmesi için tarihi biraz ileriye aldı. Böylece tarihteki ilk Babalar Günü kutlaması, 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde gerçekleşti.