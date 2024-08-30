Bağcılar'da 5 katlı fabrika alevlere teslim oldu
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı iplik dokuma fabrikasında gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi.
Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi.
Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.