Baghei'ye göre İran ve ABD müzakerelerinde nihai anlaşmaya varılamadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, devlet televizyonuna verdiği mülakatta İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Sözcü, müzakere sürecinin en başından beri İran tarafı için net olduğunu belirtti. Baghaei, nihai metnin büyük bölümü üzerinde mutabakat sağlandığını fakat daha sonra Amerikan tarafının pozisyon değiştirdiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı bölgesinin kapalı kalmaya devam ettiğini vurguladı. Güvenli geçişin henüz tam olarak sağlanamadığına dikkat çeken Baghaei, gemilerin bu hatta temkinli hareket etmesi gerektiğini hatırlattı. Sözcü, Katar ve Pakistan hükümetlerinin iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarına aktif olarak katıldığını da sözlerine ekledi.

İran'ın kırmızı çizgilerinden kesinlikle taviz vermediğini belirten Baghaei, basında anlaşmaya dair dolaşan haberlerin şu aşamada sadece spekülasyondan ibaret olduğunu dile getirdi. Tasnim haber ajansı, daha önce yayımladığı bir haberde ABD'nin 14 maddelik anlaşma metnine eklemek istediği değişiklik girişimlerinin başarısız olduğunu duyurmuştu.

Ajansın aktardığı bilgilere göre Washington, daha sonra Katar aracılığıyla Tahran yönetimine ek bir değişikliğe gerek olmadığını iletti. Bahse konu taslak metin, şu an ilgili İran makamları tarafından inceleniyor. İran hükümeti, anlaşma metni üzerindeki nihai kararını henüz vermedi.