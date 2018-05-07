Bağışlar bu ay Tohum Otizm Vakfı'na

07 Mayıs 2018

Bugün doğan her 68 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor. Bu orandan hareketle ülkemizde yaklaşık 1 milyon 142 bin otizmli birey olduğu düşünülüyor. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı 2003 yılından bugüne otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması için çalışıyor. Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmayı amaçlayan Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay tüm destekler 10 Mayıs Perşembe günü Tohum Otizm Vakfı için toplanıyor.

Her ayın ikinci perşembe gününü Sosyal Bağış Günü ilan ederek farklı sivil toplum kuruluşlarının projelerini sosyal medya üzerinden geniş kitlelere tanıtan Sosyal Bağış Hareketi bu ay Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı için bağış çağrısında bulunuyor.

Tohum Otizm Vakfı, 2003 yılında otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kuruldu.

Tohum Otizm Vakfı’nı otizm ile ilgili çalışan vakıf ve derneklerden ayıran ise otizmli bireylerin eğitimi için örnek bir model okul kurması ve bununla da kalmayıp, devletin otizmli çocuklara ve ailelerine verdiği sağlık ve eğitim hizmetlerine yurt çapında destek olmak gibi daha kapsamlı amaç ve hedeflerle kurulmuş olmasıdır. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına kurulmuş olan bir eğitim ve sağlık vakfı olarak Tohum Otizm Vakfı hem ulusal hem de uluslararası çapta çalışmalar sürdürüyor.

Türkiye'deki otizmli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere katılımlarının sağlanması amacıyla birçok ilke imza atan Tohum Otizm Vakfı,yürüttüğü çalışmalarla 15 yılda toplam 248.505 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattı.

Bilinen tek çare, erken tanı ile yoğun özel eğitim!



Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, gözlerin bir yere takılıp kalması, ismi söylendiğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir psikiyatriste başvurmaları gerekiyor. Otizmin bilinen tek tedavisi ise erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Burada en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı konulması ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim alınması.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “Bugüne kadar okulumuzda 1.780 çocuğumuz eğitim aldı. Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulumuzda 843 çocuğumuza ise burs desteği ile eğitim verdik. 27 büyük ulusal ve uluslararası proje yaptık. Otizmli çocuklara eğitim veren 33 devlet okuluna öğretmen eğitimleri, müfredat ve materyal desteği sağladık. 118.500 adet Otizm Eğitim Kitini ücretsiz olarak dağıttık. 55.010 çocuğu otizm riski taramasından geçirdik. 9.900 öğretmen, 1.867 sağlık personeline ve 10.119 aileye otizm konulu eğitimler verdik. Türkiye’nin her yerinden vakfımıza ulaşan ailelere danışmanlık hizmeti vermek ve otizmli çocuklarına eğitsel değerlendirme yapabilmek için Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu bünyesinde Rehberlik Birimi açtık. Yapılan değerlendirmeler, eğitimlerle toplam 8.474 çocuk, aile, eğitimci ve üniversite öğrencisine ulaştık.Türkiye’de gerek öğretmenlerin eğitiminde gerekse anne-babaların eğitimindeki eksikliklerden yola çıkarak dileyen herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz olarak ulaşabileceği 27.745’in üzerinde kullanıcısı olan Otizm Eğitim Portalı’nı (www.tohumotizmportali.org) yayına açtık. Bu ve bunun gibi pek çok çalışmaya imzamızı atarken yalnız değildik. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve pek çok kurum kuruluş yanımızda yer aldı. En büyük destekçilerimiz ise gönüllülerimiz! Yeri gelmişken hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sivil toplumun güçlenmesi için Sosyal Bağış Hareketi gibi bireysel bağış bilincini yükselten projeler çok önemli bir rol oynuyor. Bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gelin, Sosyal Bağış Günü’nde Tohum Otizm Vakfı’na bağış yaparak otizmli çocuklarımızın eğitimi için onlara destek olalım.

Tohum Otizm Vakfı’na 10 Mayıs Perşembe günü Tohum Otizm Vakfı Facebook sayfası bağış butonu ve web sitesindeki online bağış sayfası üzerinden bağış yapabilirsiniz.

‘Tohum Otizm Vakfı’ ve ‘Sosyal Bağış Hareketi’ için kullanılacak hashtagler; #otizm #tohumotizmvakfı #birinizhepimiziçin #sosyalbağışhareketi

Bağış yapmak için;

https://www.tohumotizm.org.tr/hemen-bagis

https://www.facebook.com/tohumotizm/

facebook.com/sosyalbagishareketi

instagram.com/sosyalbagishareketi

twitter.com/BagisHareketi