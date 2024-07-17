Bağlar'ın eski belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu'na tutuklama

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'rüşvet' iddiasıyla açılan davada bugün duruşma yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, sanık Kılıç'ın üzerine suç isnadı işlediğine dair kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirinin bu haliyle yetersiz olacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müşteki Nusret B. de sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, Beyoğlu hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Karar üzerine gözaltına alınıp tutuklandı

Mahkemenin kararı üzerine gözaltına alınan Hüseyin Beyoğlu, sevk edildiği adliyede Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. İddianamede, sanıklar Beyoğlu, Aycıl ve Kılıç hakkında "irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor