Bahamalar, Filistin'i resmi olarak tanıdı
Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.
AA
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Bahamalar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi.
İki devletli çözümü destekliyoruz
Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi. Barbados ve Jamaika da nisanda Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.