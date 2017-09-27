Bahçeli: 5 bin gönüllü Kerkük için hazır

27 Eylül 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkmenlerin vatansızlığa terk edilmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir. Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA