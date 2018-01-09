Bahçeli: Herkesin 2019 tavrı netleşmiştir

09 Ocak 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından öne çıkanlar:

"ABD'nin Kudüs komplosu koskoca Türk ve İslam dünyasına meydan okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs önemlidir çünkü gerilim düşmezse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan aklınca efendilerine şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştur. Bu bedevinin Türk milletine hırsız demesi en nazik ifadeyle alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bir hırsız varsa Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç haçlı kalıntısından başkası olmayacaktır. Fahreddin Paşa'ya çamur atmak soysuzluk ve ağır bir iftira cinayetidir.

Bahçeli: MHP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

"Barzani hayatının hatasını yapmıştır"

Türk yurdu Kerkük, korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Barzani, 25 Eylül referandumu ile hayatının hatasını yapmış, çocukluk hayallerinde boğulup gitmiştir.

"Ülkücü hareketi yıkamazlar"

Ülkücü olmanın bir ahlakı vardır. Bunlar haiz kim varsa hem dava hem yol arkadaşımızdır. Ne tarafa baksak sorun göze çarpmaktadır. 2017'de terör örgütleriyle üzerimize geldiler. Satılık kalemleri, yarım aydınları kullandılar. İçimizden devşirdiklerini kışkırttılar. Haysiyet cinayetine heveslendiler. Ismarlama anketleri ısıtıp ısıtıp servis etseler de bu davayı geçemezler, milliyetçi ülkücü hareketi yıkamazlar.

"Desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı sistemi AK Parti ve MHP hayırlı ve başarılı bir işbirliği yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız 2019 seçimlerinde de devam edecektir. 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin gereğini gönül huzuru ile yapacağız. Sistemin tam manasıyla oturması için MHP üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimlidir. Partimiz uzlaşmaya açık olduğundan 2019'da cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır. Yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi bir başka ana gündem maddesidir. Yenikapı ruhuna bağlıyız bağlı kalacağız.

"Herkesin 2019 tavrı netleşmelidir"

Siyasetin dipsiz tencerelerine inanacak yoktur. Artık taraflar netleşmiştir. Herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da netleşmelidir. Akarına kokarına bakmayız yatından katından anlamayız. Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz. CHP'yi yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ ve diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ifadesinin asıldığını onursuzca söyleyenler irademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de Gandi'liğe özenen, ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir."