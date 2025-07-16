Bahçeli ile görüşme sonrası DEM Parti'den çarpıcı açıklama

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürütülen süreçte terör örgütü PKK Süleymaniye'de sembolik bir silah bırakma töreni gerçekleştirmişti.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yolda AK Parti, MHP ve DEM olarak birlikte yol alacaklarını duyururken, DEM heyeti bugün yeniden MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM heyetini, Bahçeli kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası ilk açıklama ise Pervin Buldan'dan geldi.

"Komisyon aşamasında ortak bir tavıra ihtiyaç var"

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3’üncüsü. Sayın Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk, detaylandırdık. Olumlu ve güzel bir görüşme oldu. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu görüşlerini yeniden dinleme fırsatı bulduk. Komisyon aşamasında da ortak bir tavıra ihtiyaç var. Bu sürecin bir barış sürecine evrilmesi için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkür ediyorum.”

Bahçeli'den "Ben ahrazım" cevabı

Görüşme sonrası kendisinden de bir açıklama bekleyen basın mensuplarına dönen MHP lideri Devlet Bahçeli ise gülümseyerek "Ben ahrazım" cevabını verdi.