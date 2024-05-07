Bahçeli-Özel görüşmesi bugün TBMM'de gerçekleşecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bugün TBMM'de ağırlayacak. Görüşmede yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.
Haber Merkezi
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CHP, Bahçeli ile Özel görüşmesinin saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.
Özel, Cuhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü
Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.