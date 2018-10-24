Bahçeli, Usta'yı görevden aldı
MHP lideri Bahçeli, grup başkanvekili Erhan Usta’yı görevden aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup başkanvekili Erhan Usta’yı görevden aldı.
Bahçeli'nin Usta'yı, MHP Grubu'nun emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili İYİ Parti tarafından TBMM'de verilen grup önerisine destek verdiği gerekçesiyle görevden aldığı iddia edildi. Önerge muhalefet partilerinin desteğiyle kabul edilmişti.
MHP'nin, görüşülecek maddeye destek vermeyeceği de gelen bilgiler arasında.
Meclis Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanları görüşecek