Bahçeli'den açıklama: Türk milleti tarih yazmıştır

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte k atılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.

Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.

Türk milleti tarih yazmıştır. Millet Erdoğan'ı seçerek Türk ülküsünü destekledi. İstikrar ve güvenliğimiz iç barış ve huzur ortamımız sandıkta müdafaa edilmiştir. Ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Herkes sonuca saygı duymalı. Dünya birleşmiş karşımıza geçmiştir ama Türk milletine sökmemiştir.