Bahçeli'den Akşener'in yerel seçim çağrısına: Elinden tutan, önüne geçen yok

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024'te yerel seçime partini kendi kadrolarıyla gireceklerini söylemişti.

Yazılı açıklama yayınlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısında siyaset mücadele ettiğini, genel seçimde de aynı işbirliğini esas alacağını kaydetti.

Bahçeli, "Ayrı ayrı seçime girme" çağrısının kendi nazarlarında ciddiye alınacak tarafı olmadığını belirterek "Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur. Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda iş birliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Pusulasının millet olduğunu iddia eden bir partinin zilletle yollarını tam olarak ayırması, hiçbir tereddüt ve tenakuza düşmeden bunu kamuoyuyla paylaşması ahlaki bir yükümlülüktür. Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanacak, ortak akıl ve anlayış içinde iş birliğini sürdürecektir. Yerel yönetimlere düşen zillet gölgesi cumhurun aydınlık siyasetiyle kaldırılacaktır. Kutlu yürüyüşümüze katılmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesine omuz vermek, merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sarsılmaz köprü inşa etmek isteyen kim varsa gönlümüz onlara açıktır. Önce ülkem ve milletim anlayışı etrafında kucaklaşanlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının tertemiz sayfaları samimiyet, sevda ve inançla yazılacaktır."