Bahçeli'den DEM'e uyarı, Öcalan'a 'tasfiye' çağrısı

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'yi hedef aldı, Öcalan'a seslendi. Anayasa tartışmalarına sert tepki gösteren Bahçeli, İsrail'İn kanlı saldırılarını da eleştirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail bir terör örgütüne dönüştü. BM, kahredici bir sessizliğe gömülmüştür. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular adalet önünde cezalandırılmalı. İsrail'e karşı ortak direniş hattı kurulmalıdır. İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün dışında bir yol bulunmamaktadır.

Anayasa tartışmaları

"Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet ülkesi ve milleti ile bir bütündür. Coğrafyamız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkar.

DEM Parti'ye uyarı

Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah. DEM Parti'nin aklına başına alması uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür. Türk Kürt kardeştir araya giren kim varsa kamburduk kanser hücresidir kahrolmaya mahkumdur. Devletin teröle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin."

Öcalan'a tasfiye çağrısı

Bahçeli, İmralı'da tutuklu bulunan PKK ele başı Öcalan'a da seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin."