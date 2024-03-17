Bahçeli'den Erdoğan'a: Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'taki açıklamasında yerel seçimin kendisi için 'final' olacağını söylemişti. Erdoğan'ın "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" demesi de dikkat çekmişti.

Yasaya göre bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı olabiliyor. Erdoğan'ın açıklaması üzerine tartışmalar başlarken, AK Partili siyasiler Meclis'ten çıkacak kararla Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini kaydetmişti.

Erdoğan'a destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin olağan 14. büyük kurultayında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri, Erdoğan'ın 'final' sözlerine şu karşılığı verdi: "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır. Sayın cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın, Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz."

CHP'ye de yüklendi

Konuşmasının bir kısmında CHP'yi eleştiren Bahçeli, "CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır" ifadesini kullandı.

MHP lideri, 'CHP yönetiminin 'DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini' 14 gün sonra sandıkta ödeyeceğini savundu.