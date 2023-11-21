Bahçeli'den Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' sözlerine yanıt: Dün ne dediysek bugün de aynı görüşteyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis'te grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devlet ve millet arasında uyum sağlandığını, karar alma sürecinin hızlandığını kaydetti.

MHP lideri, yeni sistemin yeterli demlenme sürecinin devam ettiğini, sistemin ilke ve esaslarıyla oturmasının güvence olacağını dile getirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tek kullanımlık konjonktürel reçete veya gelip geçici bir heves olmadığını kaydetti.

Sistemin aksayan yönlerinin varsa düzeltilmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, "(Cumhurbaşkanının) 50+1’le seçilmesi demokrasiye örnektir. Dikkat edin muhtar seçmiyoruz. Milletvekili değil cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne dediysek bugün de aynı görüşteyiz" dedi.

'Görüşümüz değişmedi'

Bahçeli, Erdoğan'ın açıklamalarını anımsatarak şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin kurulan ittifaklarının parçalı yapısına bakıldığında anlamlıdır fakat bu konuda bizim sözlerimiz yaptığımız açıklamalar, görüşler de bellidir ve değişmemiştir. 7 Haziran 2018'de yaptığım konuşmada, 'Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması bir milat, demokratik misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma en aza çekilmiştir. Barajın yüzde 50+1'e çıktığı göz önüne alındığında, partilerin ahlaki ittifaktan başka seçeneği kalmamıştır' demiştim."