Bahçeli'den gaf yanıtı: Altından kalkamazlar

30 Temmuz 2018

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafının yankısı sürüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuyla ilgili olarak, "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler" dedi.

'İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddiaları' için Bahçeli, "Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır" diye konuştu.

Yalçın: İfadem geride kaldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" ifadesini kullanmasına ilişkin, "Geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Başkanlık Divanı Toplantısı öncesinde parti genel merkezine gelişinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bekleyen partililere hitap ederken kullandığı ifadeler ve bazı partililerin buna tepki göstermesini değerlendirdi.

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" sözlerininin hatırlatılması üzerine Aydın, "Geride kaldı" sözlerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına yönelik Aydın, "Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değildir." ifadesini kullandı.

Yalçın'ın "Kumpas kurulmuş olabilir mi?" sözlerinin hatırlatılması üzerine Aydın, "İşi gücü yok, hep öyle demeç veriyor. Onun görevi mikserlik, bir genel başkan yardımcısı öyle bir görev yüklenmiş. Biz ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "partinin yeniden başına geçmesi konusunda nasıl ikna olduğu" yönündeki bir soruya Aydın, "Onunla ilgili söyleyecek bir şey yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA