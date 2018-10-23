Bahçeli'den ittifak "bitti" açıklaması

23 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Kaşıkçı uluslararası krize dönüşmüştür. Ortada bir vahşet karşımızda resmen bir cinayet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Tüm oklar veliaht prensi işaret etmektedir'' dedi.

Bahçeli af tartışmalarına ilişkin ise ''Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Gevşeme vazgeçmek geri dönüş yok." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fitne demlenirken hakikat devrilmektedir. İhanet taltif görürken sadakat telin edilmektedir. Yapay zekanın geleceğine kafa yoruyorken insanlık mirasının silinip kaybolmasına hiç kimsenin ses çıkarmaması tam bir akıl tutulmasıdır. Bugün İslam toplumları akıl ahlak adalet ve merhametten uzaklaşarak kahredici yozlaşmanın pençesine düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yerin altın zengin yerin üstü harap ve bitaptır. Kıtlıklar yolsuzluklar savaşlar cinayetler haksızlıklar hırsızlıklar iktidar kavgaları İslam toplumlarını uçurumun kenarına kadar sürüklemiştir. Var olan kör düğüm nasıl çözülecektir?

Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir

Günlerdir Suudi Arabistan kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyoruz. Kaşıkçı uluslararası krize dönüşmüştür. Ortada bir vahşet karşımızda resmen bir cinayet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Cesedinin nerede olduğu belli değildir. Tüm oklar veliaht prensi işaret etmektedir. Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir? Katillerin Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburiyettir. Kim dost kim düşman görelim. Türk milletinin sabrını hiçbir dost ya da düşman hafife almasın. Adam olsun edepli olsun iman neyi gerektiriyorsa onu yapsınlar. Müslüman gibi davransınlar Allah'tan korksunlar. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır ve hepsinden üstündür.

MHP gücünü milletinden ilhamını tarihinden alır. Bizim için verilmiş sözler dönemsel ve gelip geçici değildir. İlkelerimiz vardır ülkülerimiz vardır. Dik başlıyız tok bakışlıyız. Özümüz birdir sözümüz doğrudur. Yalan nedir bilmeyiz. Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz tutulmayı bekleyen vaatlerimiz kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz vardır ve vuslat şafağı bir gün muhakkak sökecektir. Neyi teklif etmişsek sonuna kadar savunuruz. Töre yani adalet devletin düzeni kuruluşu gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur.

AF teklifi

24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi mana ve muhtevası itibariyle bir af değildir. bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifidir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Gevşeme vazgeçmek geri dönüş yok. Konuşmayalım mı düşünmeyelim mi?

İstisnalar hariç cezaevinde bulunanlar insan değil mi? Onların hayata dönme hakları yok mu? Alayını birden fırınlara atıp yakalım mı? Bunları topluma kazandırmak için siyaset sorumluluk almasın mı? Uyuşturucu ile MHP'nin ismini yan yana getirmek cehalet değilse cinayettir. Uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur. Ne bekleniyor kader kurbanlarından? Hadi baronların yakasından tutalım. MHP teklif metninden asla taviz vermeyecek ilk gün ne söylemişse karar anı geldiğinde aynısını cesaretle dile getirecektir. Oyun bozanlık yapmıyoruz.

Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur.

Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

İttifak açıklaması

MHP olarak bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesemeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla devamlı çatladı çatlıyor ihbarlarıyla zamana oynamayla varlığını devam ve idame ettiremeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur.

Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya milleti aldatmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

"Andımız" tartışması

Andımız Türk milletinin ruh kökünde doğmuştur. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Elbette doğru yapmıştır. Neymiş Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış bunların hepsi zırvadır uydurmadır temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlar. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir. Türküm demek ayıp mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller unutmasınlar ki MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasıdır. Türk olmanın bedeli varsa can feda olsun."