Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

"Binadan sesler geldi"

Çöken binada ikamet eden Sebahattin Kuzu, olaydan kısa süre önce binayı tahliye ettiklerini söyledi. Gece 4 buçuk sıralarında binadan sesler geldiğini söyleyen Kuzu, "Biz dedik herhalde deprem oluyor. Dışarı çıkınca inanın yeni yapılan binadan ayrılmaya başladığını fark ettik. O arada komşularımızı uyardık, tahliye ettik binayı. Çok şükür bir yaralanma yok. Tahliye ettikten 15 dakika sonra bina çöktü zaten. Bina eski bina. Ben hep şüpheleniyordum zaten. Çok sık kalmıyordum. Başka kalacak yerim vardı. Binada sıkıntılar vardı. Çok şükür bir yaralanma yok" dedi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama: 1980 yapımı bir bina

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır” ifadeleri yer aldı.