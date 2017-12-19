Bakan açıkladı: Bazı hastaneler kapanıyor

19 Aralık 2017

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bazı hastanelerin kapatılacağını açıkladı.

CNN Türk televizyonuna açıklamada bulunan Bakan Demircan, "Ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken hastaneleri kapatıyoruz. Hastane deprem açısından sıkıntılıysa, eskimişse, yeni yapmakta olduğumuz hastaneleri, zaten onların oluşturduğu yatak kapasitesi dikkate alınarak Türkiye'nin yaklaşık 100 bin kişinin yatak ihtiyacını da belirleyerek onları kaldırıyoruz, bir kısmını da yenileyeceğiz" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

"Daha önceki yatak sistemimiz koğuş sistemiydi; şimdi tek yatak, en fazla iki yataklı oda sistemine geçiyoruz" diyen Bakan Demircan, "Yoksa işlerliği olan, fiziki yeterliliği olan hastaneleri kapatma diye bir şey yok" diye açıklama yaptı.