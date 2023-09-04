Bakan açıkladı: Bir yılda 11 bin çocuk evliliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Göktaş, konuşmasında, erken yaşta ve zorla evliliğin, sosyal bir sorun ve insan hakları meselesi olduğunun altını çizdi.

'Kız çocuklarını daha fazla etkiliyor'

Aile Bakanı Göktaş, şunları ifade etti: "Küresel ölçekte kabul edilen görüşe göre, 18 yaşından küçük bireyler çocuk olarak kabul edilmekte. Taraflardan birinin bu yaştan önce yaptığı evlilikler ise erken yaşta evlilik olarak değerlendirilmekte. Bununla birlikte sayısal veriler, erken yaşta ve zorla evliliklerin genellikle kız çocuklarını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Ancak erkek çocuklarının da zaman zaman erken yaşta ve zorla evlilik mağduru olduğunu biliyoruz."

Bir yılda 11 bin 'erken evlilik'

Göktaş, çocuk evliliğini önlemek için başlatılan çalışmaların meyvelerini verdiğini, 'erken yaşta evliliklerin resmi verilerde yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu' gözlemlediklerini ifade etti.

Bakan, şöyle devam etti: "Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken, bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bine gerileyerek, yüzde 78 oranında düşmüştür. Kuşkusuz bu düşüş bizler için yeterli değil. Erken yaşta ve zorla evliliklerin tam olarak ortadan kalkması hedefimiz."