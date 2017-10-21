Bakan Arslan'dan Türk Telekom açıklaması

21 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Arslan Türk Telekom'un borç iddiaları hakkında açıklama yaptı. "Bahse konu borç kesinlikle Türk Telekom'un borcu değil. Borç Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine sahip olan OTAŞ'a ait olan borç" diyen Bakan Arslan, "Bu borcun Türk Telekom'un borcu değil. Türk Telekom'un işletme hakkı devredilmiştir. Türk Telekom'un 12 yılda devlete ödediği para 79 milyar liradır. Vergilerle birlikte 107 milyar lira ödenmiştir. Türk Telekom ekosistemin çok önemli bir parçası" ifadesini kullandı.

"Sıkıntı yok"

Türk Telekom'un yaptığı her işlemin Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) denetiminde olduğunu dile getiren Bakan Arslan şunları söyledi:

"Her seferinde bildirimde bulunmak zorunda. Türk Telekom'un şirketi yürütmek adına yaptığı 12.6 milyar liralık borçlanma var, hiçbir şekilde ödenmemesi söz konusu değil. Şirket çok yatırım yapıyor, çok büyüyor. Emsal şirketlere göre çok küçük bir borç. 2014 yılından beri S&P ve Fitch çalışmalar yapıyor ve Türk Telekom'un yatırım yapılabilir şirketlerden olduğunu her sene olduğu gibi tekrarladı. Kasıtlı veya kasıtsız iddialarda bulunuyor. İstirhamım insanların kendi sitelerinden veya SPK'nın sitesinden inceleme yapsınlar. Bir sıkıntı görülürse bize söylenebilir. Sürekli denetim yapmak durumundayız. Şirket şu anda çok başarılı bir şekilde yönetiliyor. Telekom'u takip edenler şundan emin olabilir, süreci başından beri takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Türk Telekom'un güçlü durumunu koruması ve bunda bir sıkıntı yok."

"Gereğini yaparız"

"Telekom'a en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir, bunu herkes bilsin. OTAŞ bunun altından kalkamazsa biz gereğini yaparız" diye sözlerine devam eden Bakan Arslan, "Türk Telekom'un yönetim kurulu üyeleri var. Altın Hisse temsili bizde. Şirketin CEO'su var, genel müdürü ve yardımcıları var. Gerçekten çok iyi yönetiyor. Şirket hızlı bir şekilde büyüyor. İdareciler kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Yönetim kuruluna gelince de... Şirkete sanki kayyum atanıyormuş, yönetim kurulu atanıyormuş, hisselerine el konuluyormuş.... Böyle bir şey söz konusu değil. İhtiyaç duyduğumuzda yönetim kurulu üyelerini değiştirebiliriz. Bunlar Hazine'nin bilgisi ve izni dahilinde oluyor.Ancak bu herhangi bir şirketin yönetimine hissesine el koymak şeklinde algılanmamalı. Bunu zaman zaman yaptığımız oldu, yürüyen sürece bağlı olarak yönetim kurulu değişikliği yapılması söz konusu olursa, (OTAŞ'ın kendi sıkıntısının şirkete zarar vermemesi adına) süreçleri takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.

"Hisse değeri borçtan fazla"

OTAŞ'ın borcunu ödemeden Türkiye'den çıkmak istediğini belirten Bakan Arslan, "Türk Telekom hisselerini alıp gitme şansı yok. Hisselerin değeri OTAŞ'ın borcunu karşılayabilecek durumda. Bütün bunlara rağmen ilave bir sıkıntı olursa, tahkim mahkemelerine gidilebilir. Bu iş hiçbir şekilde Türk Telekom'u etkilemeyecektir" dedi.