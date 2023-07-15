Bakan Bolat: 'Milli İradenin Zaferi' olarak tarih sayfalarında yer alacak

Türk halkının milli iradesine, bekasına ve geleceğine yapılan 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi, yine Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla bertaraf edilmiştir. Türkiye bu hain girişim karşısında, milletin ve devletin omuz omuza verdiği direniş ve mücadele örneğini dünyaya göstererek “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak tarih sayfalarına işlemiştir.

Türk milleti ve devleti, 15 Temmuz gecesi cumhuriyetimize, demokrasimize ve geleceğimize yapılan saldırıya, bütün yaşanabilecek sıkıntıların altından yekvücut olarak kalkabilecek kudrete, inanca ve kararlılığa sahip olduğunu göstermiştir. Bu felaketlere karşı alınan zaferler, ülkelerin milletlerin birlik, beraberlik ve dayanışmalarının, geçmişten geleceğe uzanan, ortak değerlerine sahip çıkışların sedaları olmuştur. Türk devletinin siyasi tarihi, istiklal ve istikbali için verilen mücadeleler, kazanılan zaferlerle dünya tarihine nakşedilmiştir. Türk milletinin vatanı ve bayrağı için dik durmaya devam edeceğini, bu bilincin imtihan edilemeyecek bir olgu olduğunu, 15 Temmuz günü bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz’u önemli bir dönüm noktası ve “Milli İradenin Zaferi” olarak tarih sayfalarında yer almasını sağlayan, şehitlerimizi şükranla yad ediyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Demokrasimize, milli birliğimize, milli değerlerimize canları pahasına sahip çıkan Türk milletini saygıyla selamlıyorum.