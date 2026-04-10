Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile transit vize sorunu çözüldü, Türk tır şoförlerine Körfez yolu açıldı

‘Yapay Zeka Çağında e-Ticaret’in Lojistiği Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret ve lojistik ilişkilerinde önemli bir başlığın çözüme kavuştuğunu duyurdu.

Bolat, yaklaşık 10 yıldır gündemde olan transit vize konusunun dün itibarıyla işlerlik kazandığını belirterek, Türk tır şoförlerinin artık transit Suudi vizesi alarak Körfez ülkelerine seyahat edebileceğini söyledi.

“Türkiye belirsizlik döneminde güvenli liman”

Konuşmasında bölgesel savaşların ticaret ve enerji piyasaları üzerindeki etkilerine de değinen Bolat, Türkiye’nin yakın coğrafyada yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen istikrarını koruduğunu vurguladı.

Bolat, Türkiye’nin son yıllarda savaşlar, salgınlar ve küresel belirsizliklerin ortasında “istikrar adası” ve “güvenli liman” olarak öne çıktığını ifade etti. Türkiye’nin hem diplomatik girişimlerde hem de ticaret müzakerelerinde aktif rol üstlendiğini söyleyen Bolat, ülkenin uluslararası alanda güçlü bir algıya sahip olduğunu dile getirdi.

Lojistik ve enerji güvenliği vurgusu

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin küresel ekonomi ile enerji fiyatları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bolat, bazı ülkelerde doğal gaz ve akaryakıt tedarikinde sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin bu süreçte gerekli hazırlıkları yaptığını söyleyen Bolat, depoların dolu olduğunu ve vatandaşların, sanayinin ve ekonominin olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Bolat, Körfez savaşı ve Kovid-19 sonrasında lojistiğin stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

E-ticaretin payı hızla büyüdü

Bolat, konuşmasında e-ticaretin toplam ticaret içindeki payındaki yükselişe de dikkat çekti.

2019 yılında toplam ticaret içinde yüzde 4,5-5 seviyesinde olan e-ticaretin, son 3-4 yılda yüzde 20 seviyesine ulaştığını belirten Bolat, geleneksel ticaret ağırlığını korusa da dijitalleşme ile birlikte e-ticaretin hızla büyümeyi sürdürdüğünü söyledi.

“Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barışa ihtiyacı var”

Bakan Bolat, bölgede yaşanan savaşların sona ermesi halinde bile ekonomik ve fiziki yıkımın kısa sürede telafi edilemeyeceğini ifade etti.

Enerji tesisleri, LNG kaynakları, petrol altyapısı, alüminyum ve gübre tesislerinde yaşanan hasarın arz ve tedarik zincirleri üzerinde etkiler yaratacağını belirten Bolat, bu kayıpların giderilmesinin zaman alacağını söyledi. Bolat, kalıcı ateşkesin önemine işaret ederek, “Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var” mesajı verdi.