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Bakan Çavuşoğlu: Beş ay kaldı, durmadan çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Omuz omuza çok çalışacağız. Beş ay kaldı, durmadan çalışacağız. Yola devam diyeceğiz ve tekrar seçip, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

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Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçe ve mahallelerindeki her bir vatandaşı selamladığını söyledi.

Çavuşoğlu, vatandaşın töreni miting alanına dönüştürdüğünü belirterek, yangın döneminde 15 gün boyunca bölgede olduklarını ifade etti.

Evini, traktörünü kaybedenlere hemen destek verildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan bu güzel evleri sadece Türkiye değil, dünya görüyor. Dünyada çok ciddi problem var. Böyle çalkantılı dönemde Türkiye'yi başkasına emanet eder miyiz? Türkiye'yi dış politikada altılı, yedili masalara emanet eder misiniz? Güvenliğini, eğitimini altılı, yedili masaya güvenip emanet edebilir misiniz? O zaman çok çalışacağız, omuz omuza çalışacağız. Beş ay kaldı, durmadan çalışacağız. Yola devam diyeceğiz ve tekrar seçip, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız."

 

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