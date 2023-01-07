Bakan Soylu: Birinci sınıf konutlar yapan bir Türkiye var

Soylu, Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, afetler olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bakanlara talimat verdiğini hatırlattı.

Soylu, Erdoğan'ın, "Karşı karşıya olduğumuz bu sıkıntıların her birisinin üzerinden gelmek boynumuzun borcudur. Öyle evler yapacaksınız ki köylerde bundan sonra gelecek nesiller, köyde ev yapmak istediklerinde bizim ortaya koyduğumuz bu örneklerden hareket edecekler." dediğini aktararak, ortaya konulan iradeyle Elazığ'dan Malatya'ya Kastamonu Bozkır'dan ülkenin her noktasında nerede afet olduysa orada olduklarını söyledi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Nerede afet olduysa, vatandaşımız dara, sıkıntıya düştüyse afet konutu değil, sosyal konut değil, tam tersi farklı ve iyi bir donanıma sahip vatandaşımıza layık birinci sınıf konutlar yapan bir Türkiye var. Kıymetli büyüklerimiz, eskiden siyah beyaz televizyon vardı, deprem afet olurdu, mikrofonu vatandaşa uzatırlardı, 'durumunuz nedir' diye sorarlardı. 'Devlet nerede' diye başlardı, 'kimse halimizi sormuyor' diye söylerlerdi. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'sinde, 'Nerede bu devlet' değil 'Allah bu devletten, milletten razı olsun" diyorlar."

Soylu, vatandaşın emrine amade olduklarını belirterek, herkesin Ayasofya'nın minaresi gibi dik olmasını istedi.