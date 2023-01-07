Bakan Kurum: Hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptık

Kurum, Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada 2021 yılı temmuz ayında bölgede büyük orman yangını yaşandığını hatırlattı.

Şu an Torosların eteğinde olduklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde köy köy, mahalle mahalle tarihinin en büyük orman yangınında bizler, sizlerin yanındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nerede bir afet olsa biz kendilerinin talimatlarıyla iki saat sonra Kalemler'de kardeşlerimizin dizlerinin dibindeydik. Sizlere söz verdik. Bütün kardeşlerimizle köy köy, mahalle mahalle gezdik ve 'bir yıl içerisinde onlara konutlarını yapacağız' dedik. Hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptık. Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. İnşallah, Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle dualarıyla yine sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yuvalarınız hayırlı olsun."

Kurum, inşaatların yapımında emeklerinden dolayı TOKİ, AFAD, Kızılay ekiplerine ve diğer görevlilere teşekkür etti.