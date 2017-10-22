Bakan Çavuşoğlu'ndan milli takıma ziyaret

22 Ekim 2017

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesi Kumköy bölgesindeki Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın kampına geldi. Sporcularla sohbet eden, onların istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu'na, sporculardan Emre Kılınç spor ayakkabısını hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, hediye edilen ayakkabıyla penaltı atışları gerçekleştirdi. Hediyesini çok beğendiğini ve uğurlu geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, kendisi için anlamlı bir hediye olduğunu anlattı.

Takımın Teknik Direktörü Ali Metin ve İngiltere'den milli takıma gelen Hüseyin Er ile konuşan Çavuşoğlu, Ampute Milli Takımı'nın şampiyon olduğunu, bir şampiyonluğu da işitme engelli takımdan beklediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'nın kampta olduğunu öğrenince ziyarete geldiğini vurgulayarak, takımın hocalarının Meclisten futbol takımının hocaları olduğunu anlattı.

Hocalarla beraber şampiyonlukları kazandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu kardeşlerimiz Samsun'da olimpiyat şampiyonu oldular. Önümüzdeki günlerde önemli maçları var. Gelip onlara moral vermek istedik. İnşallah maçlardan sonra da Cumhurbaşkanımıza götürme sözü verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurursa arkadaşlarımızı götüreceğiz." diye konuştu.

Takımın ilk maçının İngiltere ile olacağını hatırlatan Çavuşoğlu, "Olimpiyat şampiyonluğuna galibiyet yakışır. Antalya da milli takımlarımıza uğurlu geliyor. A Milli Futbol Takımı'mıza da uğurlu geliyor. Dolayasıyla ben sonucun 3-1 olacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA